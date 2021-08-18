Более 1000 приморцев уже прошли углубленную диспансеризацию после перенесенной COVID-19

Жителей Приморья, перенесших COVID-19, приглашают пройти бесплатную углубленную диспансеризацию в одном из 100 медицинских учреждений края. Такой осмотр нацелен на раннее выявление риска инфаркта, инсульта, тромбозов, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Как напомнили в краевом министерстве здравоохранения, с марта в Приморье возобновлена ежегодная диспансеризация, за этот период ее прошли более 102 тысяч человек. А с 1 июля медорганизации проводят углубленную диспансеризацию тех пациентов, кто перенес COVID-19 – такой осмотр прошли уже более тысячи граждан.

«Важнейшей задачей для системы здравоохранения на сегодняшний день является сохранение здоровья граждан, переболевших новой коронавирусной инфекцией, а также имеющих хронические неинфекционные заболевания», – заявил Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко на селекторном совещании с регионами накануне, 17 августа.

По словам заместителя председателя Правительства – министра здравоохранения Приморского края Анастасии Худченко, углубленная диспансеризация нацелена на раннее выявление риска инфаркта, инсульта, тромбозов.

«После перенесенной инфекции COVID-19 пациенты еще 3-6 месяцев находятся в зоне риска. Инфекция дает серьезные осложнения на сердечно-сосудистую систему, повышает риск появления тромбоза. Поэтому важно обследоваться», – подчеркнула министр.

Обследование проходит в два этапа. Первый из них включает семь исследований: общий и биохимический анализы крови, измерение насыщения крови кислородом (сатурация), тест с 6-минутной ходьбой, спирометрия (измерение объема легких), рентген грудной клетки, прием терапевта. Для граждан, переболевших COVID-19, к этому списку добавится анализ на определение концентрации D-димера в крови, помогающий выявлять признаки тромбообразования. Все эти обследования можно будет пройти за один день.

По их результатам врачи определят риски и возможные признаки развития хронических заболеваний, при необходимости для уточнения диагноза направят пациента на второй этап. Он будет включать еще три обследования – эхокардиографию, КТ легких и допплеровское исследование сосудов нижних конечностей. Если по результатам диспансеризации у пациента выявят хронические заболевания или риски их возникновения, то ему будет проведено лечение и назначена медицинская реабилитация.

Для прохождения обследования пациентов приглашают страховые компании, регистраторы поликлиник. Также человек может самостоятельно обратиться в медучреждение и записаться на прохождение диспансеризации. Жителей отдаленных сел до медучреждения доставляют санитарным транспортом, о чем их предварительно уведомляют.

Напомним, что самым эффективным и безопасным способом защиты от тяжелого течения новой коронавирусной инфекции является вакцинация. Для удобства жителей Приморья пункты вакцинации перешли на 7-дневный режим работы. На 18 августа в крае первую прививку сделали 362 375 человек, завершили иммунизацию – 304 604 человека.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]