Переболевшие COVID-19 приморцы пройдут углубленную диспансеризацию

С 1 июля приморцы с хроническими заболеваниями, переболевшие коронавирусом, пройдут углубленную диспансеризацию, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства. Об этом сообщили на очередном заседании оперативного штаба в среду, 23 июня.

По словам министра здравоохранения Приморья Анастасии Худченко, среди людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, заболеваниями эндокринной системы, переболевших коронавирусом, на протяжении трех-шести месяцев наблюдается увеличение смертности от острых сердечно-сосудистых заболеваний.

«С 1 июля все медицинские организации совместно с территориальными фондами ОМС, страховыми медицинскими организациями должны сформировать списки таких людей и провести их дополнительное обследование. Это тест шестиминутной ходьбой, пульсоксиметрия, компьютерная томография, дополнительные биохимические исследования», – подчеркнула она.

Главам муниципальных образований поручено организовать эту работу совместно с главными врачами.

«Проводить диспансеризацию нужно организованно за один-два дня. Это необходимо сделать, чтобы впредь не допустить ухудшения эпидемиологической ситуации в крае», – заявил глава Приморья.

Отметим, организовать во всех медицинских организациях проведение углубленного исследования состояния здоровья тех, кто переболел COVID-19, – поручение Президента России Владимира Путина.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]