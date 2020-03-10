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Врач пояснил, кому нужна госпитализация даже при легкой форме COVID

Врач пояснил, кому нужна госпитализация даже при легкой форме COVID

Людей с заболеваниями эндокринной системы и онкологией необходимо госпитализировать даже при легкой форме коронавирусной инфекции. Такое мнение высказал академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко, сообщают «Вести:Приморье».

«Если заболевание коронавирусом протекает в легкой форме, но есть эндокринная болезнь, например, диабет, то лучше все-таки госпитализировать человека», — приводит слова Онищенко РИА «Новости». При онкологии человек нуждается в госпитализации из-за подавленного иммунитета.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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