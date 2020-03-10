Сегодня, 16:22
Врач пояснил, кому нужна госпитализация даже при легкой форме COVID
Людей с заболеваниями эндокринной системы и онкологией необходимо госпитализировать даже при легкой форме коронавирусной инфекции. Такое мнение высказал академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко, сообщают «Вести:Приморье».
«Если заболевание коронавирусом протекает в легкой форме, но есть эндокринная болезнь, например, диабет, то лучше все-таки госпитализировать человека», — приводит слова Онищенко РИА «Новости». При онкологии человек нуждается в госпитализации из-за подавленного иммунитета.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать: