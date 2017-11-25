Новости Общество
Сегодня, 15:05

Названы сроки, когда ослабят режим самоизоляции для пожилых

Названы сроки, когда ослабят режим самоизоляции для пожилых

Источник фото: pixabay.com

С наступлением летней погоды эпидемиологическая ситуация с коронавирусом может улучшиться, поэтому после майских праздников могут ослабить режим самоизоляции для пожилых людей, сообщают «Вести:Приморье». Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

«С похолоданием вступают острые респираторные инфекции, эта инфекция пришла в тот срок, когда ей положено. Вся обстановка летнего периода сыграет огромную положительную роль в этом процессе», - уверен бывший главный санитарный врач России.

Онищенко отметил, что коронавирус является очень лояльной инфекцией, так как в 40% люди даже не подозревают, что они заразились. При этом COVID-19 коварен по отношению к пожилым людям, отмечает «МК».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Подписывайтесь на наш канал в ВКонтакте,
будьте в курсе последних событий!

Популярное в сети
Загрузка...

Ранее по теме