Названы сроки, когда ослабят режим самоизоляции для пожилых

С наступлением летней погоды эпидемиологическая ситуация с коронавирусом может улучшиться, поэтому после майских праздников могут ослабить режим самоизоляции для пожилых людей, сообщают «Вести:Приморье». Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

«С похолоданием вступают острые респираторные инфекции, эта инфекция пришла в тот срок, когда ей положено. Вся обстановка летнего периода сыграет огромную положительную роль в этом процессе», - уверен бывший главный санитарный врач России.

Онищенко отметил, что коронавирус является очень лояльной инфекцией, так как в 40% люди даже не подозревают, что они заразились. При этом COVID-19 коварен по отношению к пожилым людям, отмечает «МК».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]