Стоит опасаться: Онищенко рассказал о распространении китайского коронавируса

Осложнить ситуацию с заболеваемостью коронавирусом может празднование китайского Нового года, заявил бывший главный санитарный врач, депутат Госдумы Геннадий Онищенко, сообщает "Вести: Приморье".

«25 января Китай начнет праздновать свой Новый год, праздник продлится до 1 февраля. И я думаю, что первого числа ситуация изменится не в лучшую сторону — возможен рост [заболевамости], потому что все перемешаются». Онищенко добавил, что это может повлиять и на ситуацию в России, поскольку в дальневосточной части страны работают много китайцев.

По его данным, общее число зараженных коронавирусом в Китае достигло 224 человек, при этом 35 из них находятся в тяжелом состоянии, а девять — в очень тяжелом. Эксперт отметил, что важно правильно подготовиться к возможным последствиям, говорит ura.news.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]