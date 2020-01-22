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Новый смертельный вирус вспыхнул в соседствующем с Приморьем Китае

Новый смертельный вирус вспыхнул в соседствующем с Приморьем Китае

Источник фото: AKKet

Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в комментарии RT оценил опасность распространения лихорадки с тромбоцитопеническим синдромом.

Как сообщает РИА Новости, вирусом SFTS в Китае заразились более 60 человек, умерли семеро. Переносчиком этой инфекции выступают клещи, однако она также может передаваться между людьми через кровь или слизистую. Отмечалось, что у больных появляется кашель, поднимается температура, а также снижается уровень лейкоцитов и тромбоцитов.

"Ничего страшного не будет. Тромбоцитопения и при коронавирусе есть. Эта новость появилась сегодня, завтра, я думаю, будет более ясная ситуация. Ничего выходящего за рамки КНР нет. Тем более что сегодня Китай закрыт для посещений", — отметил Онищенко.
 
Вирусолог Анатолий Альтштейн, в свою очередь, добавил, что SFTS принадлежит к большому отряду буньявирусов, у которых много возбудителей. Некоторые из них распространены в России, однако здесь эту инфекцию еще не обнаружили.
 
"Опасаться, что будет эпидемия этого заболевания, не следует, потому что, в общем, передача не очень эффективная от человека к человеку", — цитирует его RT.
 
Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что в России не выявили случаев острой лихорадки с тромбоцитопеническим синдромом. Кроме того, российские специалисты, как сообщили в ведомстве, умеют распознавать заболевание и смогут противодействовать его распространению при необходимости.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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