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Наметился «хороший признак» в ситуации с COVID-19, заявил Онищенко

Наметился «хороший признак» в ситуации с COVID-19, заявил Онищенко

В России наметился «хороший признак», в ситуации с эпидемией  по распространению коронавируса, заявил в эфире НСН первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко, сообщают «Вести:Приморье». Также депутат указал, что в стране видно снижение коэффициента распространения коронавируса.

«Снижение коэффициента заболеваемости – хороший признак, что мы идем к началу работы по санации очагов и их закрытию», - сказал Онищенко.

Однако Онищенко просит воздержаться от «излишнего оптимизма», отметив при этом, что нужно продолжать работать над противодействием распространению жестокой инфекции.

«Конечно, ситуация в стране очень разная. И Москва – самый неблагополучный регион по распространению коронавируса. Нам нужно продолжать скрупулезную, выверенную и осторожную работу, анализировать, сколько за сутки выявлено новых больных, сколько из них относится к категории, подлежащей для госпитализации", - заявил депутат.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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