Онищенко высказался о решении перевода школ на «удаленку»

Перевод на дистанционное обучение подходит только для отдельных классов и регионов, но нельзя отправлять на удаленку сразу все школы, заявил зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко, сообщают «Вести:Приморье». Его слова передает радиостанция «Говорит Москва».

Он считает, что решение о закрытии школы и других учебных заведений должно приниматься в зависимости от эпидемиологической ситуации в учебном заведении. «Это неверная методика, слишком разная страна, слишком разная интенсивность эпидемического процесса», — сказал депутат. Приводит слова Онищенко lenta.ru.

Ранее Онищенко раскритиковал предложение «Коммунистов России» продлить новогодние праздники на две недели. Такая мера нанесет огромный ущерб здоровью граждан и экономике, отметил он.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]