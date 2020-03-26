Новости Общество
Сегодня, 15:32

Правила перевода школ на «удаленку» объяснили в Рособрнадзоре

Правила перевода школ на «удаленку» объяснили в Рособрнадзоре

Главы регионов России должны иметь полномочия переводить школы всего региона или отдельных районов на дистанционное обучение, пояснили в пресс-службе Рособрнадзора, сообщают «Вести:Приморье».

В ведомстве пояснили, что перевод школ на дистанционку распространяется на все школы региона, независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности. Согласно закону, школы могут сами выбирать, какие онлайн-ресурсы, сервисы и платформы использовать для дистанционного обучения, отмечают «Ведомости».

«Ситуация везде разная. Как она будет складываться, покажут ближайшие месяцы. Мы надеемся, что школьники смогут полноценно учиться в очном формате, потому что дистанционный формат не сможет полностью заменить очную работу учителя с классом», — сказал глава ведомства Анзор Музаев.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме