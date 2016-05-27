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В Минобрнауки пояснили о переводе вузов на «удаленку» из-за ухода школ на каникулы
Министерство науки и высшего образования России не планирует переводить вузы на онлайн-обучение из-за двухнедельных осенних каникул в школах для профилактики распространения COVID-19, сообщают «Вести:Приморье». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«В Минобрнауки в настоящий момент не рассматривается вопрос об общем переводе вузов на дистанционный формат обучения. Российские вузы продолжают свою работу в штатном режиме», — уточнили в Минобрнауке.
В ведомстве также отметили, что решение о переводе обучающихся на дистанционный формат обучения будет зависеть от эпидемиологической ситуации в каждом отдельном регионе и в России в целом.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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