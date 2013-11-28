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Выпускные в вузах: быть или не быть?

Выпускные в вузах: быть или не быть?

Источник фото: pixabay.com

Российские вузы сами примут решение о проведении выпускных. Проводить или нет выпускные вечера в вузах, руководство университетов решит самостоятельно, сообщают «Вести:Приморье».

Об этом поясняет министерство науки и высшего образования на сайте стопкоронавирус.рф.

"Решение о проведении торжественной церемонии вузы принимают самостоятельно, исходя из текущей ситуации, - отмечают в ведомстве. - Ситуация не регламентируется законодательством РФ об образовании. Но в целях обеспечения сохранности здоровья обучающихся вузы должны принимать все меры санитарной безопасности".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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