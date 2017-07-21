Поступление в вузы онлайн: Министр рассказал о преимуществах новых правил приема

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков подписал приказ, утверждающий новые правила приема в вузы, сообщают «Вести:Приморье». Они начнут действовать со следующего учебного года. В эфире программы "Вести" глава Минобрнауки рассказал об основных новшествах.

В следующем году принимать абитуриентов в вузы будут по другим правилам. Про новый порядок в интервью нашей программе рассказал министр Валерий Фальков. Подробнее об этом поговорим с нашим обозревателем Наилей Аскер-заде. Поступление онлайн вузы не планируют брать за правило?

- Пока нет, но принимать документы абитуриентов в электронном виде вузы будут обязаны наряду с личной подачей или отправкой по почте. Изменения коснутся как бакалавриата, так специалитета и магистратуры.

- Они дают больше возможностей для абитуриентов во время приемной кампании. Если раньше, в прежние годы, абитуриенты могли подавать заявление не более, чем на три специальности и направления, то теперь вузы вправе установить и увеличить количество тех направлений и специальностей, на которые может быть подано заявление абитуриентом – не менее двух и не больше десяти. Соответственно, это в интересах абитуриентов.

- Со следующего года вузы сами будут устанавливать вступительные испытания по нескольким предметам по выбору абитуриентов. В зависимости от того, по какому предмету баллы ЕГЭ у поступающего выше, он сам сможет сделать выбор и решить, какие именно результаты предоставить в вуз. Например, по физике или математике.

- Все это направлено на то, чтобы абитуриентам было легче поступить, а вузам в более справедливых условиях на конкурентных началах было удобнее отобрать наиболее мотивированных, способных и подготовленных студентов будущих.

- Зачислять на очное бюджетное отделение будут в 2 этапа. Сначала приоритетное зачисление для тех, кто поступает без вступительных испытаний: по льготам и договорам о целевом обучении. Второй – основной этап зачисления. Раньше основной этап делился на первую и вторую волну.

- Если вдруг по каким-то причинам в вузах останутся бюджетные места, то они смогут дополнительно потом зачислить на эти бюджетные места.

- Конкурсные списки абитуриентов будут обновляться вузами не менее 5 раз в день, а не один раз, как было до сих пор. Почти во всех вузах уже идет учебный процесс, крупных вспышек вируса нет.

- Ситуация в целом стабильная, хотя каждый день мы получаем информацию о том, что в отдельных вузах, конечно, есть случаи заболеваний. У нас на данный момент нет вспышек ни в общежитиях, ни в учебных корпусах.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]