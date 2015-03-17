Сроки подачи документов в вузы назвал министр науки и высшего образования

Валерий Фальков - министр науки и высшего образования назвал сроки подачи документов для поступления в вузы. Прием документов пройдет с 20 июня по 17 августа, сообщают «Вести:Приморье».

«В этом году абитуриенты смогут подавать документы на поступление в вуз с 20 июня и до 17 августа, заявил министр. Мы решили так же, как и в прошлом году, предоставить такую возможность всем абитуриентам».

С 20 июня можно будет подавать в вузы в электронном виде заявления о поступлении на соответствующие направления или специальности, данные аттестатов, фотографии - словом, все документы, кроме результатов ЕГЭ, который стартует в начале июля.

«Особенность этого года - заявление можно подать до сдачи ЕГЭ», подчеркнул Валерий Фальков.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]