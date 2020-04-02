«Всех на удаленку»: Министр науки и высшего образования подписал приказ

Студенты вузов Москвы и Санкт-Петербурга переходят на удаленное обучение. Причем сразу на два с половиной месяца, сообщают «Вести:Приморье».

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков подписал приказ, согласно которому все подведомственные минобрнауки вузы, расположенные в на территории Москвы и Санкт-Петербурга, переходят на удаленку до 6 февраля 2021 года. Так что сессия снова пройдет в онлайне, пишет «РГ».

В министерстве уточняет, вузы других регионов должны ориентироваться на обстановку и принимать решение, согласно требованиям территориального Роспотребнадзора.

"Минобрнауки России внимательно следит за эпидемиологической ситуацией в подведомственных вузах. На основании большого количества обращений в адрес Министерства науки и высшего образования РФ и в целях снижения рисков распространения COVID-19 принято решение: до окончания второго семестра (6 февраля 2021 года) студенты московских и санкт-петербургских вузов, подведомственных минобрнауки России, будут учиться удаленно", - сообщает пресс-службы ведомства.

Вузам рекомендовано предусмотреть меры социальной поддержки студентов.

"Руководителям образовательных организаций рекомендовать предусмотреть меры дополнительной материальной поддержки обучающихся, являющихся получателями государственной социальной стипендии или обучающихся на договорной форме обучения... в том числе единовременные выплаты в целях компенсации затрат на проезд к месту жительства и (или) обратно", - говорится в приказе.

Документ не действует для вузов, где есть программы высшего медицинского образования, указанные в другом приказе ведомства, - от 3 ноября 2020 года N 1376: он обеспечивает для студентов-медиков минимальную подготовку по лечению пациентов с коронавирусом.

Напомним, в Приморье по данным на 12 ноября зарегистрировано 215 случаев коронавируса, с нарастающим итогом - 17 862. Число выздоровевших увеличилось на 121 - до 13 493.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru