Министерство образования назвало условие для снижение оплаты за обучение в вузах

В России плата за обучение в вузах может быть снижена, сообщают «Вести:Приморье».

Оплата за обучение студентов в вузах может быть снижена в случае ухудшения качества образования. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

«В тех ситуациях, когда качество ненадлежащее либо когда в силу объективных причин не может обеспечить преподавание качественно или такое количество часов по дисциплинам, то это, конечно, основание для того, чтобы поставить вопрос о снижении стоимости», — сказал Фальков.

Министр образования уточнил, часто вузы несут еще большие издержки в условиях пандемии. Ведомство работает с обращениями студентов по вопросу снижения качества обучения.

Президент России Владимир Путин, считает, что РФ справилась с переходом на дистанционное обучение лучше, чем ожидали власти, а также превзошла в этом вопросе многие другие страны. Глава Министерства просвещения России Сергей Кравцов заверил, что эта форма образования не станет постоянной, передает телеканал 360.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]