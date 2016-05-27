Коронавирус «управляет» вузами: студентам продлевают «удаленку»
Министерство науки и высшего образования России на днях выпустило приказ, который касается обучения студентов в вузах. Один из пунктов говорит, что с 12 мая посещение студентами вузов необходимо временно приостановить из-за пандемии коронавируса.
Руководство ДВФУ во Владивостоке приняло к сведению рекомендации министерства. Электронное обучение продлили с до 31 мая.
Приказ размещен на официальном сайте Министерства. Также в документе говорится, что дистанционно может пройти как промежуточная аттестация студентов, так и государственная итоговая аттестация.
В ДВФУ начали разрабатывать порядок действий, для того чтобы в случае чего подтверждение квалификации прошло без помех.
- После тестирования и утверждения мы доведем всю информацию, касающуюся аттестации, до студентов и преподавателей, - рассказали в пресс-службе университета.
- Мне кажется, это необходимая мера. Страна борется с коронавирусом. Единственное, за что я переживаю, - сдача экзаменов. Никогда не сдавала экзамены в онлайн-формате. Это будет мой новый опыт в процессе обучения, - пояснила студентка 2-го курса Анастасия.
Напомним, в ДВФУ в числе первых доступ к информационно-образовательным сервисам получили 20 тысяч студентов и около трех тысяч преподавателей. Ранее период данного обучения был установлен до 30 апреля и позже продлевался до 11 мая.
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