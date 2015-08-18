Вузы предложили скидки на обучение и повышенные стипендии

Ректоры ведущих российских вузов предлагают ввести скидки на платное обучение для студентов-отличников, а также повышенные социальные стипендии для обучающихся, лишенных поддержки семьи. Это следует из имеющегося в распоряжении ТАСС доклада "Высшее образование: уроки пандемии", содержащем предложения ректоров и аналитических групп ведущих университетов, сообщают «Вести:Приморье».

Доклад был представлен на общественном совете при Минобрнауки РФ 30 октября.

Ректоры также предложили создать в университетах гибкую систему оплаты за обучение, которая в том числе предполагала бы отсрочку оплаты. "Разработка гибких систем оплаты обучения, включая отсрочку оплаты", - говорится в докладе.

Наряду с этим в качестве оперативных мер по преодолению неравенства и повышению доступности качественного высшего образования в докладе предлагается выделять адресные субсидии на приобретение средств цифрового обучения для студентов из низкодоходных семей, а также обновить инструмент выплат стипендий за счет "перераспределения стипендиальных фондов и фондов материальной помощи для поддержки наиболее рисковых групп студентов".

Еще одним предложением является облегчение процедуры получения академического отпуска. "Внедрение облегченной процедуры для прерывания процесса обучения и последующего восстановления с перезачетом пройденных курсов с сохранением места/зарезервированных контрольных цифр приема", - говорится в документе.

Ректоры также предлагают поднять базовый размер государственной стипендии до уровня прожиточного минимума в соответствующем регионе.

Представители вузов заявили о необходимости субсидировать университеты для того, чтобы те могли помогать обучающимся улучшать личную технику, использование которой необходимо для дистанционного обучения.

"Создание системы передачи студентам во временное пользование компьютерной техники, субсидирование апгрейда их личных устройств для использования при дистанционном обучении", - говорится в докладе.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]