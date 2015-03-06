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Студентам увеличат стипендию до 12 130 рублей

Студентам увеличат стипендию до 12 130 рублей

Минобрнауки прорабатывает возможность увеличения стипендий студентам вузов до уровня МРОТ, сообщают «Вести:Приморье».

Министерство науки и высшего образования России прорабатывает возможность увеличения государственных академических стипендий студентам до уровня МРОТ, заявили в пятницу ТАСС в пресс-службе Минобрнауки РФ.

"Для увеличение норматива обеспечения государственных академических стипендий студентам до МРОТ потребует существенного увеличения объема бюджетных ассигнований федерального бюджета. Минобрнауки России прорабатываются различные варианты увеличения стипендиального обеспечения обучающихся, в том числе в отношении государственных академических стипендий студентам до уровня МРОТ", - сообщил представитель министерства.

Минимальный размер оплаты труда с 1 января 2020 года равен 12 130 рублям. Согласно информации Минобрнауки, средний размер государственной академической стипендии в сентябре 2019 года по стране составил 2 980 рублей.

Кроме того, Минобрнауки РФ проведена работа по расчету дополнительной потребности на финансовое обеспечение государственных социальных стипендий. Так, пояснил представитель пресс-службы, министерством заявлена дополнительная потребность в бюджетных средствах на увеличение финансового обеспечения государственных социальных стипендий в объеме почти 8 млрд рублей в рамках подготовки предложений по внесению изменений в закон "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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