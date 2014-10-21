На выплату стипендий направят гранты из бюджета

Организации среднего профессионального образования получат гранты из федерального бюджета на выплату правительственных стипендий студентам, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Парламентскую газету". Такое постановление вступает в силу 26 февраля.

Документ вносит изменения в правила предоставления из федерального бюджета грантов в форме субсидий образовательным организациям, находящимся в ведении региональных и муниципальных органов власти. Эти средства пойдут на выплату правительственных стипендий студентам, обучающимся по приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики. Речь идет о молодых людях, которые учатся на очных отделениях.

В частности, в постановлении определен порядок отбора получателей грантов, а также требования к ним. Субсидии предоставят образовательным организациям, являющимися бюджетными или автономными учреждениями, в которых учатся студенты, прошедшие отбор в соответствии с Положением о назначении и выплате стипендий правительства. При этом Министерство просвещения и органы государственного финансового контроля вправе проверять, соблюдает ли образовательная организация цели и условия предоставления грантов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]