В Минпросвещения высказались о решении перевода всех школ на «дистанционку»
Минпросвещения РФ не приняло решение о переводе всех школ в России на дистанционную форму обучения, сообщают «Вести:Приморье». Об этом пояснил замминистра просвещения РФ Денис Грибов.
«Мы понимаем объективно, что никаких решений о переходе на дистанционный режим обучения нет», — цитирует ТАСС Грибова. На дистант должны выйти только те, кто заболел коронавирусом или контактировал с зараженными. Грибов подчеркнул, что в ближайшее время эпидемиологическая ситуация в России может улучшиться. Это связано с каникулами в школах.
В российских вузах учебный год начался частично в формате онлайн-обучения, передает агентство Nation News. Преподаватели читают большинство лекций дистанционно. В Министерстве просвещения, отметили, что пока не планируют останавливать работу вузов из-за коронавируса.
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