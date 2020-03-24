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Дистанционно или очно: Мишустин заявил о формате обучения с 1 сентября для учащихся

Дистанционно или очно: Мишустин заявил о формате обучения с 1 сентября для учащихся

Источник фото: pixabay.com

В России власти готовятся к "нормальному 1 сентября" для школ, хотя ситуация с коронавирусом складывается по-разному в регионах, сказал в Госдуме премьер-министр Михаил Мишустин, сообщают «Вести:Приморье».

По его словам, каждый регион 20 августа будет самостоятельно принимать решение, начать учебный год очно или дистанционно, исходя из ситуации и рекомендаций государственных санитарных врачей.

"Я очень надеюсь на то, что мы минимизируем вынужденное дистанционное общение и нормально, по-человечески отправим своих детишек в школу", - сказал он.

По словам премьера, в первый класс должны пойти около 1,5 млн детей, отмечает «Интерфакс».

10 июля глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что вопрос о формате обучения в школе будет решен позднее, но 1 сентября дети в школы пойдут.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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