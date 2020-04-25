Мишустин сделал заявление о том, как страна справляется с COVID

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что российская сторона справляется с коронавирусом лучше многих других стран, сообщают «Вести:Приморье».

Об этом он сказал в ходе выступления с отчётом о результатах деятельности кабинета министров за 2019 год в Госдуме.

«Теперь можно уверенно сказать: Россия справляется с коронавирусной инфекцией лучше многих стран», — сказал Мишустин.

Также он заявил, что основные принятые в России меры по борьбе с COVID-19 были своевременными и правильными.

Мишустин отметил, что «российские специалисты одними из первых в мире создали эффективные тест-системы и вплотную приступили к разработке вакцины от коронавируса», уточняет RT.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]