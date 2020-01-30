Пик пройден: Мишустин объявил об обстановке с COVID-19

Обстановка с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в России улучшается, пик заболеваемости пройден, сообщают «Вести:Приморье». Об этом заявил премьер Михаил Мишустин в ходе заседания координационного совета по борьбе с распространением вируса.

«Обстановка объективно улучшается. Пик распространения вируса пройден. В частности, за эти сутки прирост заболеваемости минимальный, он не превышает одного процента», — сказал председатель правительства.

При этом он отметил, что расслабляться нельзя.

«Необходимо и дальше вести мониторинг, выявлять заболевших и оперативно оказывать им помощь», — добавил Мишустин.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]