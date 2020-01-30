Ослабление ограничений, связанных с коронавирусом, возможны в 27 регионах

Премьер-министр России Михаил Мишустин констатировал улучшение ситуации с распространением коронавируса в стране, сообщают «Вести:Приморье».

"Ситуация с распространением коронавирусной инфекции у нас в стране остается непростой, но все же можно констатировать, что рост заболеваемости удалось остановить", - сказал председатель правительства на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. По словам Мишустина, "по самым осторожным оценкам динамика позитивная, все больше людей выздоравливают и выписываются из больниц домой".

Он добавил, что к ослаблению ограничений, связанных с коронавирусом, готовы 27 регионов России.

"На сегодня, по объективным показателям ежедневного мониторинга, ряд регионов уже готовы к постепенному смягчению карантинных мер", - сказал председатель правительства. Он отметил, что "в общей сложности это 27 субъектов Федерации".

"Это становится возможным, поскольку сам за последние несколько дней показатель распространения вируса не превышает единицы и более половины специализированных коек, которые оборудованы для лечения осложнений болезни, остаются свободными", - пояснил глава кабинета министров. По мнению Мишустина, "при этом крайне важно, что уровень тестирования на наличие вируса в этих субъектах стабильно высокий, то есть все случаи выявляются очень оперативно".

Премьер при этом подчеркнул, что санитарные службы регионов должны контролировать ситуацию с коронавирусом, чтобы не допустить нового витка распространения инфекции.

Он заметил, что принятые ранее меры позволяют сейчас последовательно снимать ограничения: в пяти регионах страны уже возобновили работу промышленные предприятия, открываются организации сферы услуг и магазины небольшой площади, торгующие непродовольственными товарами, а люди могут выходить на прогулки вдвоем или с детьми или заниматься спортом на улице. При этом, продолжил глава кабмина, по-прежнему нужно соблюдать общие профилактические требования, в том числе - сохранять социальную дистанцию и носить маски, отмечает ТАСС.

"И санитарные службы регионов должны постоянно контролировать ситуацию, чтобы вовремя увидеть возможные риски и не допустить нового витка распространения инфекции", - сказал Мишустин.

Премьер также подчеркнул, что "для тех, кому 65 лет и больше, режим самоизоляции, к сожалению, сохранится до конца мая в полном объеме". "Это наши родители, дедушки и бабушки, которые и в обычное время нуждаются в особой заботе, а сейчас - тем более. И мы должны быть уверены на 100%, что их жизни и здоровью ничто не угрожает", - отметил Мишустин. По его словам, режим самоизоляции для них незамедлительно будет снят, "как только появится возможность". "Чтобы помочь соблюдать все необходимые ограничения тем пенсионерам, которые продолжают работать, мы даем возможность оформить электронный больничный на период с 12 по 29 мая", - заключил глава кабмина.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]