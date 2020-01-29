Приморье пока не вошло в число регионов, перешедших на второй этап снятия ограничений

Уже девять регионов России перешли на второй этап снятия ограничений, введенных из-за распространения коронавируса, - отметила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании с участием президента Владимира Путина, сообщают «Вести:Приморье».

Она уточнила, что 53 российских региона находятся на первом этапе, девять перешли на второй, и шесть еще территорий готовы к первому этапу выхода из карантинного режима.

До этого премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства отметил, что в России снизился темп прироста новых случаев заражения коронавирусом. Причём это характерно для всех регионов страны.

"Такая тенденция позволяет плавно выходить из ограничений, - сказал глава кабинета. - Мы видим, что ослабление в регионах ограничений связанных с пандемией, не даёт роста числа новых случаев заражения", - подчеркнул премьер-министр. Но министр здравоохранения России Михаил Мурашко предполагает, что полностью избавиться от всех мер, введённых в стране из-за пандемии коронавируса, можно будет только в феврале будущего года.

Согласно карте, опубликованной на сайте стопкоронавирус.рф, Приморье пока не входит в число регионов, перешедших на второй этап снятия ограничений.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]