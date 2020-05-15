В Приморье объявлено о смягчении режима самоизоляции

Приморский край приступает к первому этапу снятия ограничений, введенных для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Это стало возможным на основании рекомендаций специалистов Роспотребнадзора после того, как коэффициент заболеваемости в регионе на протяжении недели держался ниже нормированного – 1. Об этом стало известно на заседании оперативного штаба по борьбе с COVID-19 под руководством губернатора Приморья Олега Кожемяко во вторник, 26 мая.

Как отметил губернатор, необходимость снятия ограничительных мер в отношении ряда предприятий, организаций в Правительстве Приморья обсуждается давно, поскольку и «люди устали» и «негативные последствия эпидемиологических ограничений очевидны» – кризис коснулся более чем 20 тысяч предпринимателей, краевой бюджет из-за коронавируса не досчитается 21 миллиарда рублей.

Руководитель территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская озвучила эпидемиологические показатели, на основании которых в Приморье может быть начато послабление режима ограничений.

«Коэффициент распространения инфекции на протяжении семи дней в регионе не превышает единицы. Количество протестированных составляет 99 и 105 человек на 100 тысяч населения, свободный коечный фонд – от 68 до 76%», – доложила она.

Справочно. В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, коэффициент распространения инфекции – показатель, определяющий среднее количество людей, которых инфицирует один больной до его изоляции. Ведомство ориентирует регионы на переход к первому этапу снятия ограничений при коэффициенте ниже 1,0, ко второму – при коэффициенте ниже 0,8.

Названы также основные мероприятия первого этапа снятия ограничений.

«Возможно возобновление работы парикмахерских, салонов красоты, химчисток, ателье, ремонтных мастерских. Разрешена торговля непродовольственными товарами в торговых залах площадью до 400 квадратных метров, при наличии отдельного наружного уличного входа и предельным количеством посетителей – один человек на четыре квадратных метра. Также возможны занятия физкультуры и спортом на улице при условии совместных занятий не более двух человек и расстояния между ними не менее пяти метров», – проинформировал Татьяна Детковская, добавив, что при этом необходимо соблюдать все необходимые санитарно-эпидемиологические мероприятия, масочный режим.

Олег Кожемяко акцентировал внимание на том, что первый этап будет вводиться постепенно на основании рекомендаций Роспотребнадзора. Чтобы не допустить роста заболевания, будет усилена работа административных комиссий.

«Быстрые и поспешные шаги не допустимы, нужно поэтапно открывать предприятия торговли, бытовых услуг. Только после проверки административными комиссиями на соответствие всех санитарных норм и правил будет составлен перечень предприятий, которым будет разрешено работать», – заявил глава Приморья.

Губернатор отметил, что частичное снятие ограничений начнется во всех муниципальных образованиях, кроме Находкинского городского округа.

«Четверть всех заболевших коронавирусом в Приморье приходится на Находку», – уточнили в оперативном штабе.

Напомним, по состоянию на 26 мая общее число заболевших COVID-19 приморцев составило 1735 человек. За минувшие сутки отмечено 40 новых случаев заражения COVID-19. Вместе с тем количество выздоровевших за сутки впервые превысило количество заболевших – причем более чем в два раза, составив 89 человек. Всего с начала эпидемии справились с опасной инфекцией 706 пациентов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]