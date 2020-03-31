Названы условия, при которых предприятия торговли могут начать работу с 27 мая

Снижение динамики распространения коронавирусной инфекции в Приморском крае позволило региону одобрить переход к первому этапу послабления режима повышенной готовности, сообщают «Вести:Приморье». На основе рекомендаций Роспотребнадзора издано постановление губернатора Приморского края о частичном снятии ограничений на деятельность предприятий торговли и бытового обслуживания, пояснили в пресс-службе правительства Приморского края. Документ вступил в силу с 27 мая.

Начиная с 27 мая руководители предприятий розничной торговли непродовольственными товарами могут подавать уведомления в министерство промышленности и торговли Приморского края о готовности возобновить свою деятельность.

Речь идет о торговых точках с отдельным входом с улицы, площадью торгового зала не более 400 квадратных метров включительно.

При этом организациям необходимо выполнить следующие требования:

– обеспечить сотрудников средствами индивидуальной защиты (маски, перчатки разовые, кожные антисептики);

– проводить обязательную термометрию сотрудников до начала рабочего дня и вести журнал учета ее проведения;

– разместить в торговом зале кожные антисептики для посетителей;

– проводить дезинфекционные мероприятия с периодичностью 1 раз каждые 2 часа;

– обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками) дистанции до других граждан не менее 1,5 метра, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в торговых объектах;

– обеспечить предельное количество посетителей – один человек на 4 квадратных метра;

– обеспечить запрет приема пищи сотрудникам на рабочем месте.

Для снятия ограничений руководителям предприятий торговли необходимо сделать следующее:

1. Скачать форму уведомления о начале работы;

2. Обеспечить выполнение требований, указанных в форме уведомления;

3. Заполнить уведомление и отправить его в министерство промышленности и торговли Приморского края на электронный адрес: minpromtorg@primorsky.ru;

4. Подтвердить достоверность предоставленных сведений в ходе мониторинга предприятия, который будет организован органами муниципальной власти в течение трех дней после получения уведомления.

Реестр хозяйствующих субъектов, подавших уведомления на возобновление деятельности и прошедших мониторинг, будет размещен на сайте Правительства Приморского края.

По словам главы минпромторга Приморья Сергея Калитина, возобновить работу на первом этапе снятия ограничений смогут более 2 тысяч предприятий.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]