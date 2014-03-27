Предприятия розничной торговли возобновляют работу
В Приморье возобновляется деятельность предприятий розничной торговли непродовольственными товарами в связи с введением первого этапа снятия ограничений, сообщают «Вести:Приморье». По состоянию на 2 июня в реестре организаций, подавших соответствующее уведомление и допущенных к работе, – около 900 объектов.
Как сообщил заместитель председателя Правительства Приморского края Константин Шестаков, всего в реестре предприятий, прошедших мониторинг, 890 предприятий.
«Уведомлений о возобновлении деятельности на сегодняшний день подано 1197, из них 90 за вчерашний день В связи с этим прошу глав муниципальных образований усилить работу групп мониторинга, чтобы ежедневно процедуру проходили не менее 250 предприятий по краю», – обозначил он.
Как сообщалось ранее, с 27 мая в рамках первого этапа послабления ограничительных мер в связи с эпидемией новой коронавирусной инфекции, началось возобновление деятельности предприятий розничной торговли непродовольственными товарами. Для того чтобы возобновить свою деятельность, предприятия должны выполнить ряд требований, направить в минпромторг Приморского края уведомление и пройти мониторинг, пояснили в пресс-службе правительства Приморского края.
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