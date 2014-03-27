Предприятия розничной торговли возобновляют работу

В Приморье возобновляется деятельность предприятий розничной торговли непродовольственными товарами в связи с введением первого этапа снятия ограничений, сообщают «Вести:Приморье». По состоянию на 2 июня в реестре организаций, подавших соответствующее уведомление и допущенных к работе, – около 900 объектов.

Как сообщил заместитель председателя Правительства Приморского края Константин Шестаков, всего в реестре предприятий, прошедших мониторинг, 890 предприятий.

«Уведомлений о возобновлении деятельности на сегодняшний день подано 1197, из них 90 за вчерашний день В связи с этим прошу глав муниципальных образований усилить​ работу групп мониторинга, чтобы ежедневно процедуру проходили не менее 250 предприятий по краю», – обозначил он.

Как сообщалось ранее, с 27 мая в рамках первого этапа послабления ограничительных мер в связи с эпид­емией новой коронавирусной инфекции, началось возобновление деятельности предприятий розничной торговли непродовольственными товарами. Для того чтобы возобнови­ть свою деятельность, предприятия должны выполнить ряд требо­ваний, направить в минпромторг Приморско­го края уведомление и пройти мониторинг, пояснили в пресс-службе правительства Приморского края.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]