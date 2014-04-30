В Приморье 79 гостиниц готовы к туристическому сезону

В Приморском крае продолжается подготовка гостиниц к туристическому сезону. Из 94 объектов гостиничного бизнеса, которые намечены к возобновлению работы после перехода к следующему этапу снятия ограничительных мер, 79 успешно прошли мониторинг, сообщают «Вести:Приморье». Об этом доложили губернатору Олегу Кожемяко на заседании оперативного штаба в понедельник, 15 июня.

Как сообщил заместитель председателя краевого правительства Константин Шестаков, из 94 гостиниц, деятельность которых может быть возобновлена, 79 прошли мониторинг и подтвердили соответствие требованиям Роспотребнадзора.

«Еще девять гостиниц пока не подали заявки, шесть не прошли мониторинг. Таким образом, в работе на сегодняшний день 15 объектов, до конца текущей недели вопрос по ним должен быть закрыт», – добавил он.

Кроме того, в Приморье разворачивается работа по мониторингу к возобновлению деятельности баз отдыха. На сегодняшний день из примерно 1200 баз отдыха, которые есть в крае, муниципалитеты подтвердили 767 объектов, желающих возобновить работу. 89 баз отдыха уже прошли мониторинг, пояснили в пресс-службе правительства Приморского края.

Напомним, что решением регионального оперативного штаба по борьбе с COVID-19 режим повышенной готовности в Приморье продлен до 30 июня. Возобновление работы гостиниц и баз отдыха станет возможным только после этой даты в случае, если эпидемическая обстановка позволит перейти к очередному этапу снятия ограничений.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]