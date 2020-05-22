В Приморье разъяснили порядок действий по возобновлению работы гостиниц

Начиная с 10 июня руководители гостиниц, прошедших обязательную классификацию, могут подавать уведомления в агентство по туризму Приморского края о готовности возобновить свою деятельность.

Как сообщили в пресс-службе правительства края, что к настоящему времени классификацию прошли 94 гостиницы в 15 муниципальных образованиях Приморского края. Возобновление деятельности гостиниц возможно после 15 июня в случае, если эпидемическая обстановка будет складываться благоприятно.

Руководителям предприятий, желающим возобновить деятельность после снятия ограничений, необходимо:

– обеспечить обследование персонала на наличие коронавирусной инфекции при допуске к работе перед возобновлением деятельности;

– обеспечить сотрудников средствами индивидуальной защиты (маски, перчатки разовые, кожные антисептики);

– проводить обязательную термометрию персонала (до начала рабочего дня) и постояльцев, вести журнал учета за ее проведением;

– проводить дезинфекционные мероприятия с периодичностью 1 раз в каждые 2 часа (график проведения, предмет обработки);

– обеспечить наличие антисептиков в холле и других местах общего пользования;

– обеспечить соблюдение «социальной дистанции» на территории гостиницы и наличие соответствующей разметки в местах общего пользования, таких как холл, ресепшн (стойка администратора) и иных местах;

– обеспечить организацию питания в порядке индивидуального обслуживания в номерах.

Для возобновления деятельности руководству гостиницы следует:

– скачать и заполнить форму уведомления;

– обеспечить выполнение требований, указанных в форме уведомления;

– заполнить уведомление о возобновлении деятельности, подписать, поставить печать, отсканировать и отправить скан на адрес электронной почты: hotel@primorsky.ru;

– подтвердить достоверность предоставленных сведений в ходе мониторинга предприятия, который будет организован органами муниципальной власти;

– найти свое предприятие в реестре допущенных к работе средств размещения на официальном сайте агентства по туризму Приморского края;

– приступить к работе.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]