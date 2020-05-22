В Приморье разъяснили порядок действий по возобновлению работы гостиниц
Начиная с 10 июня руководители гостиниц, прошедших обязательную классификацию, могут подавать уведомления в агентство по туризму Приморского края о готовности возобновить свою деятельность.
Как сообщили в пресс-службе правительства края, что к настоящему времени классификацию прошли 94 гостиницы в 15 муниципальных образованиях Приморского края. Возобновление деятельности гостиниц возможно после 15 июня в случае, если эпидемическая обстановка будет складываться благоприятно.
Руководителям предприятий, желающим возобновить деятельность после снятия ограничений, необходимо:
– обеспечить обследование персонала на наличие коронавирусной инфекции при допуске к работе перед возобновлением деятельности;
– обеспечить сотрудников средствами индивидуальной защиты (маски, перчатки разовые, кожные антисептики);
– проводить обязательную термометрию персонала (до начала рабочего дня) и постояльцев, вести журнал учета за ее проведением;
– проводить дезинфекционные мероприятия с периодичностью 1 раз в каждые 2 часа (график проведения, предмет обработки);
– обеспечить наличие антисептиков в холле и других местах общего пользования;
– обеспечить соблюдение «социальной дистанции» на территории гостиницы и наличие соответствующей разметки в местах общего пользования, таких как холл, ресепшн (стойка администратора) и иных местах;
– обеспечить организацию питания в порядке индивидуального обслуживания в номерах.
Для возобновления деятельности руководству гостиницы следует:
– скачать и заполнить форму уведомления;
– обеспечить выполнение требований, указанных в форме уведомления;
– заполнить уведомление о возобновлении деятельности, подписать, поставить печать, отсканировать и отправить скан на адрес электронной почты: hotel@primorsky.ru;
– подтвердить достоверность предоставленных сведений в ходе мониторинга предприятия, который будет организован органами муниципальной власти;
– найти свое предприятие в реестре допущенных к работе средств размещения на официальном сайте агентства по туризму Приморского края;
– приступить к работе.
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