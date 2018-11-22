База отдыха «без звезд»: кому не дадут разрешение на открытие после снятия ограничений

В преддверие туристического сезона, который должен открыться после снятия ограничений, связанных с эпидемией коронавирусной инфекции, у приморских гостиниц и баз отдыха есть возможность пройти обязательную классификацию, сообщают «Вести:Приморье». Расходы на эти цели предприниматели могут компенсировать из краевого бюджета.

По федеральному закону «Об основах туристической деятельности», гостиницы, хостелы, базы отдыха и иные средства размещения туристов должны проходить классификацию, в результате которой они получают сертификаты соответствия определенным категориям (те самые «звезды»). До середины 2019 года эта классификация была добровольной, а с 1 июля 2019 года стала обязательной и проводится поэтапно, в зависимости от размера номерного фонда.

Как сообщил руководитель агентства по туризму Приморского края Владимир Щур, до 1 июня должны пройти классификацию средства размещения с номерным фондом более 15 номеров, к которым относится большинство баз отдыха, расположенных на побережье. Но пока руководство многих баз отдыха проходить классификацию не торопится.

«Владельцам и руководителям баз отдыха необходимо понимать, что без прохождения классификации они не смогут приступить к работе. В этом году летний туристический сезон по известным причинам и так под угрозой. И пока деятельность предприятий туротрасли официально закрыта, самое время эту классификацию пройти. Тем более, что расходы на прохождение классификации будут компенсированы из краевого бюджета. Это еще одна мера поддержки бизнеса государством», – напомнил заместитель председателя правительства Приморского края Константин Шестаков.

Напомним, в бюджете Приморского края на 2020 год предусмотрена субсидия для предприятий гостиничного бизнеса, направленная на компенсацию расходов по прохождению обязательной классификации. На эту субсидию могут рассчитывать подавляющее большинство гостиниц и баз отдыха края. Немногочисленные исключения касаются, например, предприятий с иностранным капиталом. Эта мера поддержки была предусмотрена еще до начала «коронавирусного» кризиса, но сейчас стала особо актуальной для предприятий сферы гостеприимства.

«Для субъектов малого и среднего бизнеса механизм компенсации расходов на классификацию предельно упрощен. Им не надо привлекать свои средства и ждать компенсации. Им достаточно заключить соответствующий договор с центром “Мой бизнес”, и классификация будет сразу оплачена», – уточнил Владимир Щур.

Руководитель приморского центра «Мой Бизнес» Евгений Никифоров сообщил, что в данный момент в работе специалистов находится 21 заявка на общую сумму 1 миллион рублей. В очереди еще 6 заявок. География субъектов гостиничного бизнеса, обратившихся за поддержкой, широкая: Владивосток, Артем, Находка, Пластун, Славянка, Дальнегорск, Спасск-Дальний, Кавалерово. В основном это 3-вездочные гостиницы и базы отдыха.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]