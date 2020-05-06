Некоторые гостиницы и базы отдыха не смогут возобновить свою деятельность после снятия ограничений

В Приморском крае продолжается подготовка ко второму этапу смягчения режима повышенной готовности. Если эпидемиологическая ситуация будет складываться благоприятно, то уже начиная со следующей недели возможно возобновление деятельности ряда объектов туристской инфраструктуры – гостиниц и баз отдыха, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края.

Постановление, регламентирующее процесс возобновления деятельности гостиниц и баз отдыха, в настоящее время находится в разработке. Предполагается, что руководителям подобных предприятий необходимо будет выполнить ряд условий, прежде всего в области санитарной безопасности, подать уведомление в Правительство Приморского края на электронный адрес: Hotel@primorsky.ru, и пройти мониторинг, который подтвердит соответствие этим требованиям.

Губернатор Олег Кожемяко поручил главам муниципальных образований к началу туристcкого сезона сформировать реестр объектов и территорий, отдыхать на которых будет безопасно.

«Нужно провести мониторинг туристических баз, пляжей, палаточных городков на предмет легализации, соблюдения санитарных норм и готовности к приему посетителей. Когда этим объектам будет разрешено работать, на них должна проводиться бесконтактная термометрия, сотрудники должны быть протестированы и обеспечены средствами индивидуальной защиты – масками и перчатками. Нельзя допустить, чтобы поток туристов вызвал новые вспышки эпидемии», – заявил глава Приморья.

При этом значительная часть гостиниц, баз отдых не прошли процедуру обязательной классификации (подтверждения уровня предоставляемых услуг). Такие коллективные средства размещения не смогут возобновить свою деятельность после снятия ограничительных мер.

«В настоящее время требования обязательной классификации распространяются на коллективные средства размещения вместимостью более 15 номеров. Для объектов с номерным фондом менее 15 номеров классификация пока добровольная, но со следующего года она тоже станет обязательной», – уточнил руководитель краевого агентства по туризму Владимир Щур.

Напомним, что в Приморье действует программа субсидирования расходов на классификацию, под которую попадают почти все участники рынка. Для объектов малого и среднего бизнеса процесс возмещения затрат максимально упрощен. От предпринимателей необходима только организационная работа в этом направлении.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]