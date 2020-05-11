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Губернатор Приморья продлил ограничительные меры до 31 июля

Губернатор Приморья продлил ограничительные меры до 31 июля

Ограничительные меры в рамках режима повышенной готовности продлены в Приморье до 31 июля включительно, сообщают «Вести:Приморье». Соответствующее постановление подписал губернатор края Олег Кожемяко во вторник, 14 июля, пояснили в пресс-службе правительства Приморского края.

Предусматривается, что на территории Приморья до 31 июля приостановлено обслуживание граждан в заведениях общепита, за исключением обслуживания на вынос и на открытом воздухе, деятельность ряда  объектов розничной торговли  и бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаториях.

Гражданам из повышенной группы риска необходимо соблюдать режим самоизоляции до 29 июля включительно.

При этом введен ряд послаблений: разрешена торговля непродовольственными товарами в залах площадью до 800 квадратных метров включительно. Возобновляется работа сельскохозяйственных ярмарок. Все они будут проверены административными комиссиями на предмет соблюдения санитарных требований.

Также разрешен отдых в детских оздоровительных лагерях на базе образовательных учреждений с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических мер.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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