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Правительство Приморья: публикации о продлении режима повышенной готовности не соответствуют действительности

Правительство Приморья: публикации о продлении режима повышенной готовности не соответствуют действительности

Источник фото: pixabay.com

Правительство Приморского края отреагировало на появление публикаций о том, что на территории региона продлен режим повышенной готовности до 31 июля, сообщают «Вести:Приморье».

«Отметим, что ряд приморских СМИ ошибочно интерпретировал постановление № 93-ПГ, и сообщил о том, что до 31 июля продлен режим повышенной готовности в связи с эпидемией коронавирусной инфекции. Данная информация не соответствует действительности, постановление касается только порядка проезда на территории, прилегающие к международным пунктам пропуска. Иные ограничения, связанные с режимом повышенной готовности, планируется ослаблять по мере улучшения эпидобстановки», — говорится в сообщении пресс-службы правительства края.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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