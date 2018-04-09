Продлят или нет режим повышенной готовности - приморцы ждут, что скажут власти

Жители всего Приморского края ждут, что в понедельник, 15 июня, может завершиться действие режима повышенной готовности, введённого почти три месяца назад, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru. Официально оперштаб пока не объявил, отменят или продлят особый режим.

С 19 марта Приморье из-за распространения вируса COVID-19 живёт в условиях режима повышенной готовности. Концерты, соревнования, массовые праздники отменены, закрыты тренажёрные залы, бассейны, кинотеатры, рестораны, ночные клубы и базы отдыха. С 31 марта в крае действует режим самоизоляции. 30 апреля введён масочный режим. 29 мая оперштаб перенёс окончание действия режима повышенной готовности с 31 мая на 15 июня.

В Приморье потихоньку начался первый этап снятия ограничений: с 27 мая можно работать магазинам площадью до 400 кв. м и салонам красоты, с этого же дня начали открывать пляжи и набережные, с 6 июня разрешены занятия спортом на улице (до 10 человек), прогулки и пешие экскурсии (до 5 человек), открываются зоопарки. С 7 июня двухнедельный карантин действует только для пассажиров вывозных рейсов и вахтовиков.

Однако накануне 15 июня, даты предполагаемого окончания действия ограничений, нет официальной информации о том, будет ли режим повышенной готовности снят или продлён. В пресс-службе правительства Приморского края не исключают, что это станет известно только в понедельник.

Напомним, с начала эпидемии в Приморье было выявлено 2886 заболевших COVID-19, 1684 человека выздоровели, умерли – 26. К 12 июня в крае зарегистрировано 93 новых случая, к 13 июня – ещё 85, к 14 июня – уже 99.



Статья полностью: https://www.newsvl.ru/covid19/2020/06/14/190840/#ixzz6PK47HS9s

Новости Владивостока на VL.RU

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]