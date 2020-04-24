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Оперативный штаб в Приморье - рекомендации не означают открытие

Оперативный штаб в Приморье - рекомендации не означают открытие

Источник фото: pixabay.com

Рекомендации Роспотребнадзора по организации работы фитнес-центров, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов и других спортивных учреждений не означает снятия ограничений на их работу. Первый этап послабления режима повышенной готовности в Приморском крае разрешает занятия спортом только на открытых площадках, сообщают «Вести:Приморье».

Как подчеркнули в министерстве физической культуры и спорта Приморского края, рекомендации Роспотребнадзора относятся к тем субъектам, где власти уже сняли режим ограничений.

«Появившиеся в СМИ рекомендации Роспотребнадзора по соблюдение условий для открытия фитнес-клубов и бассейнов не являются разрешением на деятельность этих организаций. Это лишь регламент мер, которые нужно будет соблюдать после решения открыть такие объекты», – сообщили специалисты.

Подчеркивается, что в Приморье оперативный штаб по борьбе с COVID-19 решения о снятии ограничений на работу указанных спортивных объектов не принимал.

«Как только эпидемиологическая ситуация улучшится, фитнес-клубы, спорткомплексы и бассейны сразу получат разрешение на открытие и возобновление своей деятельности. Об этом будет сообщено дополнительно», – подчеркнули в штабе.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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