Министр спорта Приморья пояснил о сроках снятия ограничений для бассейнов

Ограничения на занятия спортом в Приморском крае, в том числе на территории плавательных бассейнов, будут сняты только при значительном улучшении эпидемиологической ситуации в регионе, сообщают «Вести:Приморье». Об этом, а также о спортивной жизни края в период эпидемии COVID-19, рассказал министр спорта Приморья Жан Кузнецов на пресс-конференции в понедельник, 20 июля.

По словам главы ведомства, даже в период самых жестких ограничительных мер, любители здорового образа жизни продолжали поддерживать форму благодаря онлайн-активностям, пояснили в пресс-службе правительства Приморского края.

«В период, когда было запрещено проведение любых тренировок и соревнований, мы приглашали всех желающих на бесплатные занятия в рамках проекта “Социальный фитнес” и “Приморье за спорт”, на конкурс “Стань участником ГТО”. Многие спортсмены, тренеры и любители спорта из Приморья также присоединились к акции “Тренируйся дома”. Свои онлайн-акции проводили в муниципальных образованиях Приморья, а также вебинары, обучающие занятия по современным антикризисным решениям для спорта», – отметил Жан Кузнецов.

В настоящее время ограничительные меры стали более щадящими – уже разрешены тренировки на открытом воздухе в группах до 10 человек, занятия команд в спортивных залах и на ледовых аренах, возобновлена работа фитнес-клубов. Однако продолжает действовать запрет на проведение соревнований, закрыты многие спортивные учреждения, в том числе плавательные бассейны. Полная отмена ограничительных мер может произойти только в случае строгого соблюдения жителями края санитарной дисциплины.

«Каждый из нас должен относиться с большой ответственностью к тому, что сегодня происходит. Если оперативный штаб по противодействию распространению коронавирусной инфекции и Роспотребнадзор дают рекомендации, мы должны к ним прислушиваться. В качестве позитивного примера могу привести фитнес-центры, которые заранее закупили дезинфицирующие средства и оборудование для санитарной обработки, обеспечили соблюдение “социальной дистанции”, чем значительно снизили фактор риска заражения посетителей. По плавательным бассейнам вопрос пока открытый. Возобновление их работы станет возможным только в том случае, если эпидемиологическая ситуация стабилизируется, а количество заболевших будет уменьшаться. Таким образом, сейчас все зависит от того, как мы сами – все жители Приморского края – будем соблюдать санитарные требования», – подчеркнул министр спорта региона.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]