Более 800 пенсионеров Приморья станут участниками проекта «Социальный фитнес 50+»





У жителей краевой столицы есть возможность заниматься фитнесом, не покупая абонемент в спортклуб, — передают «Вести: Приморье» со ссылкой на департамент физкультуры и спорта.

Заключительная в этом году фитнес-тренировка для приморцев старшего поколения состоялась во Владивостоке. В следующем году полезные тренировки в рамках проекта «Социальный фитнес 50+» стартуют с 15 января. Бесплатно приобщиться к спорту, получить полезные советы, как сохранить и укрепить здоровье, смогут более 800 пенсионеров Приморья.

Как рассказали в краевом департаменте труда и социального развития, бесплатные регулярные тренировки для всех желающих в возрасте от 14 до 99 лет с привлечением профессиональных тренеров организуют в крае с июня 2018 года. За это время в спортивных активностях проекта «Социальный фитнес» приняли участие более 700 человек.

«В 2020 году мы обязательно продолжим наши фитнес-встречи. Занятия возобновятся уже 15 января: мы приглашаем всех желающих приобщиться к спорту, активно и интересно провести время», – сообщили в Приморском центре социального обслуживания населения.

В 2020 году во Владивостоке бесплатные тренировки будут проходить каждую среду в 9.00 по адресу: ДВГТТК, улица Карбышева, 11, актовый зал. Первое занятие состоится 15 января.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]