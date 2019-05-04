Кабмин готовится предложить гражданам новый налоговый вычет

Правительство сможет утверждать перечень физкультурно-оздоровительных услуг, за оплату которых можно получить социальный налоговый вычет, сообщают «Вести:Приморье». Соответствующий законопроект Госдума планирует рассмотреть на заседаниях в весеннюю сессию. Об этом пишет «Парламентская газета».

Под физкультурно-оздоровительной услугой предложено понимать «деятельность, осуществляемую физкультурно-спортивной организацией независимо от ее организационно-правовой формы».

Перечень таких услуг утвердит кабмин. При этом уже известно, что к физкультурно-оздоровительным услугам будут относиться не только тренировки, но и проведение физкультурных мероприятий. В список войдут фитнес, секции по различным видам спорта, в том числе по единоборствам, занятия в рамках комплекса ГТО.

Ранее заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко сообщила, что ко второму чтению законопроекта о праве граждан получить налоговый вычет с затрат на фитнес и занятия в секциях могут предусмотреть поправку, которая позволит получить возврат уже за абонементы, оплаченные в 2021 году.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]