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Общепит «выпускают» из режима самоизоляции

Общепит «выпускают» из режима самоизоляции

Источник фото: pixabay.com

Роспотребнадзор разъяснил, как будут сниматься ограничения для общепита, сообщают «Вести:Приморье».

Роспотребнадзор подготовил рекомендации для работы предприятий, в том числе, общепита при рисках COVID-19, предусматривающие поэтапный выход из режима ограничений, отметили в пресс-службе ведомства.

"Роспотребнадзор подготовил рекомендации для различных видов деятельности по организации работы в условиях сохранения рисков распространения коронавируса, в том числе для предприятий общественного питания. Подобные рекомендации призваны снизить риски инфицирования при посещении общественных мест, и предусматривают поэтапный выход из режима ограничений", - говорится в сообщении.

Там отмечается, что в данный момент пока возможна работа только сервисов доставки, после чего предполагается начало работы предприятий общепита с ограниченной площадью и посадкой в зале. При этом, подчеркивают в Роспотребнадзоре, на этапе стойкой тенденции к снижению заболеваемости в регионе допускаются массовые мероприятия с размещением столов на расстоянии 1-2 метра.

"На каждом этапе предусмотрены противоэпидемические мероприятия - от работы всего персонала в масках и перчатках, одноразовой посуды до стандартной текущей уборки в зависимости от ситуации", - говорится в сообщении.

Рекомендации, считают в ведомстве, позволят бизнесу осуществлять свою экономическую деятельность без рисков инфицирования персонала и посетителей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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