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Названы условия, при которых могут начать работу рестораны после изоляции

Названы условия, при которых могут начать работу рестораны после изоляции

Источник фото: pixabay.com

, сообщают «Вести:Приморье».

Роспотребнадзор рекомендовал после окончания режима самоизоляции из-за коронавируса первыми открывать кафе плoщадью не более 50 кв. м. Об этом в четверг сообщается на сайте ведомства.

Как отмечается, в помещении должно быть не более пяти столов по 1-2 посадочных места. При этом расстояние между столами должно быть не менее 1 м. "Массовые мероприятия (банкеты, поминки и др.) запрещены", - уточняется в документе.

При этом должна использоваться или одноразовая посуда, или многоразовая, но после обязательной дезинфекции, предупредили в Роспотребнадзоре.Роспотребнадзор разработал рекомендации для начала работы ресторанов после самоизоляции

При улучшении ситуации в регионе ведомство допускает открытие кафе и ресторанов, где насчитывается не более 20 столов, и проведение массовых мероприятий, если на них будут созданы условия для соблюдения социальной дистанции.

Когда новые случаи заражения перестанут выявлять вообще, смогут открыться все рестораны - при соблюдении санитарных правил, технических регламентов и так далее, следует из рекомендаций.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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