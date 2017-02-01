Школы будут работать по-новому после открытия. Изменится многое

Российские школы ждет новый режим работы из-за пандемии. Изменится расписание занятий, разные классы не смогут общаться на переменах, массовые мероприятия будут запрещены — соответствующие рекомендации опубликовал Роспотребнадзор, сообщают «Вести:Приморье». Занятия физкультурой при этом надо по возможности переносить на свежий воздух, считают в ведомстве.

Российские школы после открытия будут работать в новом режиме из-за коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на рекомендации Роспотребнадзора.

Школы должны будут «усиливать педагогическую работу» по гигиеническому воспитанию учеников и их родителей. Кроме того, в ведомстве рекомендуют дезинфицировать школьные помещения.

«Обработка рабочих поверхностей, пола, дверных ручек, помещений пищеблоков, мебели, санузлов, вентилей кранов, спуска бачков унитазов», – перечисляется в документе.

Претерпевает изменения и расписание занятий – время начала первого урока для разных классов должно различаться, чтобы «максимально разобщить» группы учащихся. То же самое касается и времени проведения перемен.

За каждым классом должно быть закреплено учебное помещение. «Закрепить за каждым классом (группой) учебное помещение, организовав предметное обучение и пребывание в строго закрепленном <...> помещении», – заявили в ведомстве.

Общение учеников из разных классов во время перемен «должно быть исключено».

Рекомендуется также сократить по возможности число учеников в одном классе и смешение их в группах продленного дня. Запрещено проведение массовых мероприятий в учебных заведениях.

Кроме того, каждое утро сотрудникам школы, учащимся и их родителям будут измерять температуру. На входе здания установят также дозаторы с антисептиками. Наконец, занятия физкультурой Роспотребнадзор рекомендует «с учетом погодных условий» перенести на открытый воздух. «Использовать открытую спортивную площадку для занятий физической культурой, сократив количество занятий в спортивном зале», — предлагается в рекомендациях.

Замминистра просвещения Дмитрий Глушко ранее заверил, что ситуация с распространением коронавируса в России не приведет к тому, что школьники выпускных классов будут оставлены на второй год.

Он отметил, что школьник может остаться на второй год только согласно регламенту, то есть если «не выполнит программу, которую он изучает, получит очень много плохих отметок». «Ситуация [с эпидемией коронавируса] никаким образом не может привести к тому, что массово останутся на второй год учащиеся девятых и одиннадцатых классов», — уточнил чиновник.

Глушко указал, что министерство прилагает все усилия, чтобы школьникам не пришлось учиться летом. Однако не исключается и такая возможность в случае ухудшения эпидемиологической обстановки. По словам замминистра, перед ведомством стоит задача в установленные сроки завершить учебный год.

«Мы стремимся сделать так, чтобы летом учиться не пришлось, ни в начале лета, ни раньше начать учебный год следующий. Наша задача сделать так, чтобы люди независимо от того, где они находятся, могли получить образовательный контент, завершить обучение и в летний период отдыхать со своими семьями», — подчеркнул он.

Замминистра обратил внимание, что ситуация зависит от распространения коронавирусной инфекции по стране, а также от того, насколько сознательно проявят себя граждане и будут ли они соблюдать режим самоизоляции.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]