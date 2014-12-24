Многих просто не допустят до занятий: Студентам вузов приготовили «сюрприз»

Роспотребнадзор подготовил методические рекомендации для вузов в связи с эпидемиологической обстановкой, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на ГД.

Роспотребнадзор разработал антивирусные меры, в соответствии с которыми:

· в холле, в столовых и санузлах вузов должны поставить санитайзеры, в туалетах обязательно должно быть мыло;

· воздух в аудиториях должен обеззараживаться приборами, которые можно использовать в присутствии людей;

· всем входящим в здание вуза будут измерять температуру. Также ее будут измерять в течение дня — не менее двух раз в сутки;

· не будут допускать в вуз людей с кашлем, жаром и насморком;

· студенты (за исключением некоторых занятий в творческих вузах) и сотрудники вузов обязаны носить маски. Педагоги не будут носить их во время лекций;

· в учебном корпусе студенты должны держать социальную дистанцию, не толпиться в коридорах и на выходе из аудиторий;

· рекомендовано не проводить массовые мероприятия;

· если у кого‑то в вузе заподозрят вирус, то ему вызовут скорую;

· студенты не обязаны носить маски в общежитии. Персонал обязан;

· педагогам старше 65 лет рекомендуется вести занятия дистанционно;

· занятия заочных и вечерних групп рекомендуется максимально перевести на дистанционку. Окончательное решение принимают вузы.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]