Роспотребнадзор отметил, чего не стоит делать туристам

Роспотребнадзор посоветовал туристам не бронировать поездки заранее, сообщают «Вести:Приморье»

Эпидемиологическая обстановка в зарубежных странах меняется довольно быстро, поэтому нужно проявлять предусмотрительность и принимать окончательное решение о поездке за несколько дней до нее, считают в ведомстве

Туристам, которые собираются отдыхать за рубежом, не следует бронировать билеты и гостиницы задолго до отпуска, это нужно делать за несколько дней до вылета. Такие рекомендации дал отдыхающим Роспотребнадзор, они опубликованы на сайте ведомств, поясняет РБК.

«В связи с широким распространением COVID-19 и неустойчивой динамикой заболеваемости в разных странах мира, перед поездкой рекомендуется ознакомиться с эпидемиологической обстановкой в стране, которую вы планируете посетить, и по возможности сократить сроки бронирования — бронировать билеты и жилье за несколько дней до вылета», — говорится в сообщении ведомства.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]