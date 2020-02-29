Студенты вернулись в аудитории университета в Приморье

Вернулись за парты. Сегодня студенты одного из крупнейших вузов Дальнего Востока возобновили учебу в очном формате. После зимней онлайн-сессии вуз полноценно возвращается к привычному расписанию и ритму учебного процесса.

В каком настроении приступили к очным занятиям сами студенты?

Сегодня стартовал весенний семестр. После праздничных выходных студенты к занятиям приступили с особенным удовольствием. Наконец-то вернулись в родной кампус, в свои кабинеты, очно увидели преподавателей.

Напомню, зимняя сессия из-за пандемии коронавируса прошла в онлайн-формате. И вот сегодня официально в полном масштабе оффлайн вернулся. Как отнеслись к этому сами студенты?

Ну, конечно, рады и преподаватели. Чтобы совсем не срывать пару, мы пообщались с одним из педагогов еще до начала эфира.

К очному обучению приступили 20 000 студентов. Но дистанционный формат полностью не убрали. На расстоянии продолжают учиться студенты-иностранцы.

Студенты вышли на пары. И будет ли в связи с этим вводиться дополнительные меры безопасности? Будут ли, например, чаще убираться кабинеты и аудитории?

Сразу по окончании пары начнется влажная уборка с дезсредствами. В целом, что касается мер безопасности и профилактики распространения коронавируса, то сейчас к ним будут относиться еще внимательнее и строже.

Сохранена социальная дистанция. Посмотрите на рассадку студентов. Она будет выглядеть на всех занятиях именно так, в шахматном порядке. Также на входе в каждый корпус обязательна бесконтактная термометрия. Мы ее тоже прошли. Маски никто не отменял. В отличие от школьников, студенты обязаны носить маски даже во время лекций. И, конечно, любой намек на простуду – прямое показание, чтобы не пустить учащегося на занятие.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]