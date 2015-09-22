Начало нового учебного года в школах и вузах может растянуться до ноября

Начало нового учебного года в школах и вузах может растянуться с сентября по ноябрь, допустил замглавы Рособрнадзора Борис Чернышов, сообщают «Вести:Приморье». Об этом он рассказал «Парламентской газете».

В среду, 6 мая, премьер-министр Михаил Мишустин назначил заместителя председателя Комитета Госдумы по образованию и науке Бориса Чернышова (ЛДПР) замглавы Рособрнадзора.

По мнению Чернышова, ЕГЭ в этом году следует запланировать на самый поздний срок, который только возможен: начало — середину августа. После этого быстро провести приёмную кампанию в вузы. Студенты первых курсов, как предполагает замглавы ведомства, могут начать учебный год в октябре или даже в ноябре. Остальные студенты, начиная со второго курса, могут приступить к занятиям с 1 сентября.

В регионах, где эпидемиологическая обстановка к этому времени улучшится, начинать учебный год можно очно, добавив дистанционный компонент, чтобы студенты имели возможность «догнать программу» и самостоятельно освоить какие-то дисциплины, считает Чернышов. Если ситуация с распространением коронавируса будет оставаться сложной, то начинать новый учебный год следует с 1 сентября в онлайн-формате.

«Не надо бояться никаких экспериментов. Сейчас самое подходящее время для того, чтобы проводить эксперименты в области администрирования образования», — убеждён замглавы Рособрнадзора.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]