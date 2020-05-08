ЕГЭ-2020: Рособрнадзор назвал возможные сроки проведения экзамена

Если перевести Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в дистанционный формат, ученики из разных регионов страны окажутся в неравной ситуации. Такое мнение высказал «Парламентской газете» замглавы Рособрнадзора Борис Чернышов. По его мнению, самый оптимальный вариант — запланировать ЕГЭ на самый поздний срок, который возможен — на начало или середину августа. А потом в сжатые сроки провести приёмную кампанию в вузы. Начало учебного года может сдвинуться на октябрь или даже на ноябрь, сообщают «Вести:Приморье».

В среду, 6 мая, премьер-министр Михаил Мишустин назначил заместителя председателя Комитета Госдумы по образованию и науке Бориса Чернышова (ЛДПР) заместителем главы Рособрнадзора. Ранее он выступал с инициативой перенести ЕГЭ на август, а начало учебного года — на 1 октября.

Качество дистанционного обучения в школах оставляет желать лучшего, считает Чернышов. При переводе ЕГЭ в онлайн-формат ученики из разных субъектов окажутся в неравной ситуации: кто-то сдаст экзамен лучше, а кто-то — хуже. Кроме того, цифровая система просто не справится с проверкой всех результатов экзамена, добавил он.

Проводить ЕГЭ в пунктах сдачи Единого госэкзамена или школах, как это планировалось ранее, до окончания пандемии тоже нецелесообразно, считает Чернышов, так как очный формат экзамена подразумевает скопление людей и, как следствие, подвергает риску здоровье школьников.

«Необходимо было сразу запланировать ЕГЭ на самый поздний срок, который возможен: начало — середину августа. И потом быстро провести приёмную кампанию», — считает он. С таким предложением Чернышов обращался в Минпросвещения ещё в начале апреля. Чиновник не исключает, что к рассмотрению этого варианта в ведомстве могут вернуться после 12 мая.

При установлении даты проведения ЕГЭ Минпросвещения руководствуется прогнозами Роспотребнадзора, уточнил Чернышов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]