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О сдаче ЕГЭ в дистанционном формате рассказали в Рособрнадзоре

О сдаче ЕГЭ в дистанционном формате рассказали в Рособрнадзоре

Источник фото: pixabay.com

Технологии для организации сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в дистанционном формате на данный момент отсутствуют, сообщают «Вести:Приморье». Об этом заявил начальник управления организации и проведения государственной итоговой аттестации Рособрнадзора Игорь Круглинский.

"Отсутствует на сегодняшний день технология, которая позволяла бы в дистанционном режиме проводить такой же объективный экзамен в одинаковых для всех условиях. К сожалению, это невозможно", - сказал Игорь Круглинский.

Круглинский отметил, что те, кто не сможет сдать экзамен в основной период, смогут сделать это в августе.

"Что касается ребят, которые в период сдачи экзамена будут болеть, то специально для этого в расписании этого года предусмотрен дополнительный период в августе, который предполагает четыре экзаменационных дня как раз на тот случай, если кто-то заболеет. Можно будет сдать экзамен и успеть подать документы в вуз в этом году", - сообщил он.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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