В Рособрнадзоре назвали условия изменения ЕГЭ

Формат Единого государственного экзамена (ЕГЭ) может трансформироваться, если изменятся внешние требования и запросы общества. Об этом рассказали в пресс-службе Рособрнадзора, ссылаясь на начальника управления организации и проведения государственной итоговой аттестации ведомства Игоря Круглинского, сообщают «Вести:Приморье».

«Сегодня ЕГЭ — это высокотехнологичный экзамен, обеспечивающий объективную и независимую оценку знаний обучающихся, получивший хорошие отзывы международных экспертов. Трансформацию ЕГЭ мы видим, только если изменятся внешние требования и запросы общества», — приводит слова Курляндского ТАСС. Он подчеркнул, что ЕГЭ совершенствуется и развивается ежегодно.

Кроме того, в Рособрнадзоре утверждают, что ЕГЭ стал далек от мифа о «примитивности» тестов. В ведомстве подчеркнули, что в современном ЕГЭ нет тестовой части, так как было увеличено число творческих заданий, отмечает ura.ru.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]