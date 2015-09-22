Начало учебного года предложили перенести на 1 октября

Депутат Государственной Думы Василий Власов (ЛДПР) предложил отложить начало учебного года до 1 октября, чтобы не провоцировать новую вспышку коронавирусной инфекции COVID-19 — соответствующее предложение он направил министру просвещения России Сергею Кравцову.

«Лишний месяц позволит отложить резкий рост количества социальных контактов и не допустит новой вспышки заболевания», — считает парламентарий.

Кроме того, как заявил Власов, «у детей и их родителей будет больше времени на сдачу необходимых медицинских тестов перед началом учебного года, что также позволит не создать взрывной нагрузки на медицинскую инфраструктуру».

В Министерстве просвещения заявили, что учебный год в школах традиционно начнется 1 сентября, система образования к этому готова. Как уточнили в министерстве, профильные ведомства дали все необходимые установки субъектам Федерации. В регионах проведена работа для обеспечения учебного процесса при полной защите здоровья учащихся и учителей, а также всех, кто связан с педагогическим процессом.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября вступают в силу сразу несколько документов, которые повлияют на жизнь детей и подростков. В том числе, в школах начнут внедрять новую составляющую образования — воспитание. Учащиеся младших классов большинства российских школ начнут каждый день получать бесплатные завтраки, если они учатся в первую смену, или обеды, если во вторую.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]